"Finiti i posti in terapia intensiva in Arizona": medico licenziato dopo il tweet (Di sabato 12 dicembre 2020) Cleavon Gilman, veterano della guerra in Iraq, ha denunciato sui social l'accaduto ed è stato contattato da Joe Biden: "Hai un partner al tuo fianco". Secondo l'ospedale però si è trattato di un "malinteso" Scrive su Twitter che i posti letto in terapia intensiva nello Stato dell'Arizona sono Finiti. Il giorno dopo riceve una chiamata dall'azienda sanitaria per cui lavora, Envision Healthcare, che gli comunica che l'ospedale, lo Yuma Regional Medical Center, non vuole che torni a lavorare …

