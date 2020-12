Festività: caccia ai biglietti per aerei e treni, ma i prezzi sono alle stelle (Di sabato 12 dicembre 2020) Con l’arrivo delle Festività natalizie è iniziata la caccia ai biglietti di aerei e treni per trascorrere le vacanze con i parenti. Rispetto ai giorni scorsi i prezzi sono però aumentati in maniera considerevole. aerei e treni presi d’assalto Per consentire il rispetto dei protocolli anti contagio, treni e aerei potranno riempire solamente il 50% della loro capienza. I posti sono già esauriti soprattutto per il periodo 17-21 dicembre, i giorni che portano al Natale. trenitalia è corsa ai ripari aggiungendo 48 nuovi collegamenti per le tratte Milano-Napoli o Milano-Bari, quelle prese d’assalto. Potenziate anche le tratte che interessano il Piemonte: da Torino le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Con l’arrivo dellenatalizie è iniziata laaidiper trascorrere le vacanze con i parenti. Rispetto ai giorni scorsi iperò aumentati in maniera considerevole.presi d’assalto Per consentire il rispetto dei protocolli anti contagio,potranno riempire solamente il 50% della loro capienza. I postigià esauriti soprattutto per il periodo 17-21 dicembre, i giorni che portano al Natale.talia è corsa ai ripari aggiungendo 48 nuovi collegamenti per le tratte Milano-Napoli o Milano-Bari, quelle prese d’assalto. Potenziate anche le tratte che interessano il Piemonte: da Torino le ...

