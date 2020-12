E se i centralisti non fossero tutti brutti sporchi e cattivi? (Di sabato 12 dicembre 2020) La political culture italiana è come Trastevere prima che gli odiati piemontesi elevassero solidi argini contro le continue esondazioni del fiume: flussi retorici si abbattono nelle varie epoche della storia nazionale, alimentando periodici pensieri unici, che, per fortuna, non durano molto a lungo. Da tempo, grazie anche agli immarcescibili revisionismi storiografici risorgimentali, ogni volta che sui media o nelle scuole si parla di ‘autonomie’ i cuori si scaldano e le intelligenze si spengono. Contro lo stato accentratore e soffocatore dei costumi e delle tradizioni locali—lo Stato che ebbe i suoi simboli scontati nei famigerati prefetti—si mobilita una retorica che fa pensare al Cacao Ripetitao della nota trasmissione televisiva di Renzo Arbore, Indietro tutta. Si ripetono sempre i vecchi argomenti—presi dalla scolastica gramsciana oggi confluita nel neoborbonismo—si denunciano ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020) La political culture italiana è come Trastevere prima che gli odiati piemontesi elevassero solidi argini contro le continue esondazioni del fiume: flussi retorici si abbattono nelle varie epoche della storia nazionale, alimentando periodici pensieri unici, che, per fortuna, non durano molto a lungo. Da tempo, grazie anche agli immarcescibili revisionismi storiografici risorgimentali, ogni volta che sui media o nelle scuole si parla di ‘autonomie’ i cuori si scaldano e le intelligenze si spengono. Contro lo stato accentratore e soffocatore dei costumi e delle tradizioni locali—lo Stato che ebbe i suoi simboli scontati nei famigerati prefetti—si mobilita una retorica che fa pensare al Cacao Ripetitao della nota trasmissione televisiva di Renzo Arbore, Indietro tutta. Si ripetono sempre i vecchi argomenti—presi dalla scolastica gramsciana oggi confluita nel neoborbonismo—si denunciano ...

La political culture italiana è come Trastevere prima che gli odiati piemontesi elevassero solidi argini contro le continue esondazioni del fiume: flussi retorici si abbattono nelle varie ...

F. Manes, 'Montagna incompresa e dimenticata dai burocrati centralisti'

'Come fanno a Roma, Parigi, Vienna, Berlino a capire cosa vuol dire tenere aperta una bottega in un comune con 100 residenti, come fanno a capire cosa voglia dire spostarsi in questi territori' ...

