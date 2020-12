Dopo il GF Vip Giacomo Urtis ermafrodita? L’ipotesi

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 12 dicembre 2020) Conoscete? Il ‘chirurgo dei vip’ è delle new entry nella casa del Grande fratello vip. Nato a Caracas 43 anni fa,ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 2002 presso l’Università di Sassari, specializzandosi in Dermatologia e Venereologia. Ha poi acquisito un Master in Chirurgia estetica all’Università degli studi di Milano e in poco tempo è diventato un chirurgo estetico molto in voga nell’ambiente dello spettacolo. La sua popolarità lo porta nel 2017 a diventare concorrente della dodicesima edizione dell’Isola dei famosi e da li inizia una carriera parallela nello spettacolo. Ospite fisso di molti salotti televisivi,ha partecipato alla web serie ‘The Lady’ di Lory Del Santo e recentemente fatto il suo debutto come cantante. Ad aprile di quest’anno aveva ...