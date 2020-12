Crozza-Mattarella vuole dare il buon esempio e si vaccina contro il virus… Renzi: “Guardate, non mi fa più effetto” (Di sabato 12 dicembre 2020) Un esilarante Maurizio Crozza – nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di “Fratelli di Crozza”, in onda il venerdì in prima serata sul Nove – riporta sul palco del suo one man show il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, per dare il buon esempio, si vaccina contro il virus…Renzi: “Guardate, non mi fa più alcun effetto…” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Un esilarante Maurizio– nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di “Fratelli di”, in onda il venerdì in prima serata sul Nove – riporta sul palco del suo one man show il presidente della Repubblica Sergioche, peril, siil, non mi fa più alcun effetto…” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

