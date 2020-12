Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini: “Ora un figlio” (Di sabato 12 dicembre 2020) Cristina Tomasini è la fidanzata di Francesco Oppini con cui il figlio di Alba Parietti sogna di avere presto un figlio. Per Cristina Tomasini non è stato facile stare lontano dal fidanzato Francesco Oppini. Innamorata del suo compagno, Cristina che non fa parte del mondo dello spettacolo, sarebbe stata comunque pronta a sostenerlo anche qualora L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 12 dicembre 2020)è ladicon cui il figlio di Alba Parietti sogna di avere presto un figlio. Pernon è stato facile stare lontano dal fidanzato. Innamorata del suo compagno,che non fa parte del mondo dello spettacolo, sarebbe stata comunque pronta a sostenerlo anche qualora L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

zazoomblog : Francesco Oppini- Cristina Tomasini? Adesso convivenza e un figlio e su Zorzi.. - #Francesco #Oppini- #Cristina - zazoomblog : Cristina Tomasini fidanzata Francesco Oppini: retroscena su Alba Parietti - #Cristina #Tomasini #fidanzata… - dayanemello169 : RT @Aurorasmile13: Cara Cristina Tomasini Chi era qui a mancarti di rispetto? Di sicuro non Dayane #GFVIP - likeirisheyes : RT @Aurorasmile13: Cara Cristina Tomasini Chi era qui a mancarti di rispetto? Di sicuro non Dayane #GFVIP - Aurorasmile13 : Cristina Tomasini ti facevo più intelligente e più rispettosa verso te stessa... Non è dayane il problema.. Non lo… -