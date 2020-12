Covid, Spirlì: "Calabria in zona gialla, ma serve comportamento responsabile" (Di sabato 12 dicembre 2020) «Il ministro Speranza mi ha appena comunicato che la Calabria andrà in zona gialla da domenica prossima, dopo la pubblicazione del relativo provvedimento in Gazzetta ufficiale, previsto per domani». Lo riferisce il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì. «È una conferma " prosegue " di un trend positivo reso possibile dal ... Leggi su calabriareportage (Di sabato 12 dicembre 2020) «Il ministro Speranza mi ha appena comunicato che laandrà inda domenica prossima, dopo la pubblicazione del relativo provvedimento in Gazzetta ufficiale, previsto per domani». Lo riferisce il presidente facente funzioni della Regione, Nino. «È una conferma " prosegue " di un trend positivo reso possibile dal ...

citynowit : Il Presidente #NinoSpirlì plaude al comportamento dei calabresi, ma invita alla cautela - newzit : #Covid-19, Spirlì: «#Calabria in zona gialla ma serve comportamento responsabile» - TelemiaLaTv : COVID, SPIRLÌ: «CALABRIA IN ZONA GIALLA, MA SERVE COMPORTAMENTO RESPONSABILE» - 8e30it : Covid, Spirlì: «Calabria in zona gialla, ma ora serve comportamento responsabile» - ilreventino : Covid, Spirlì: “Calabria in zona gialla, ma serve comportamento responsabile” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spirlì Coronavirus: Conte, 'con dialogo e collaborazione rialzeremo testa' Affaritaliani.it