Covid Germania, Merkel studia lockdown duro (Di sabato 12 dicembre 2020) In Germania potrebbe arrivare un lockdown più rigido con negozi, scuole e asili chiusi a partire da mercoledì prossimo per arginare i contagi di coronavirus. A questo starebbe pensando Angela Merkel. A sostenerlo è Bild Online alla vigilia del vertice che la Cancelliera terrà con i governatori dei laender. Nel Paese nelle ultime 24 ore 28.438 persone sono risultate positive al virus, mentre 496 – contro le 598 del giorno precedente – sono decedute per le conseguenze della malattia. I contagiati nel paese sono stati 1.300.516 dall’inizio della pandemia, i morti 21.466. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di sabato 12 dicembre 2020) Inpotrebbe arrivare unpiù rigido con negozi, scuole e asili chiusi a partire da mercoledì prossimo per arginare i contagi di coronavirus. A questo starebbe pensando Angela. A sostenerlo è Bild Online alla vigilia del vertice che la Cancelliera terrà con i governatori dei laender. Nel Paese nelle ultime 24 ore 28.438 persone sono risultate positive al virus, mentre 496 – contro le 598 del giorno precedente – sono decedute per le conseguenze della malattia. I contagiati nel paese sono stati 1.300.516 dall’inizio della pandemia, i morti 21.466. Powered by WPeMatico

