Classifica Coppa del Mondo slittino 2020-2021: Felix Loch sempre nettamente al comando (Di sabato 12 dicembre 2020) Terza tappa, quarta gara per il singolo maschile nella Coppa del Mondo di slittino 2020-2021. Ad imporsi in quel di Oberhof è ancora una volta un Felix Loch devastante che fa quattro su quattro in stagione e scappa via. Dominik Fischnaller si difende e resta terzo in graduatoria. Andiamo a scoprire la Classifica completa. Classifica Coppa DEL Mondo slittino SINGOLO MASCHILE 2020-2021 Felix Loch 400 Johannes Ludwig 254 Dominik Fischnaller 219 David Gleirscher 215 Jonas Mueller 210 Semen Pavlichenko 205 Max Langenhan 184 Roman Repilov 172 Kevin Fischnaller 167 Nico Gleirscher 154 gianluca.bruno@oasport.it LA NOSTRA ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Terza tappa, quarta gara per il singolo maschile nelladeldi. Ad imporsi in quel di Oberhof è ancora una volta undevastante che fa quattro su quattro in stagione e scappa via. Dominik Fischnaller si difende e resta terzo in graduatoria. Andiamo a scoprire lacompleta.DELSINGOLO MASCHILE400 Johannes Ludwig 254 Dominik Fischnaller 219 David Gleirscher 215 Jonas Mueller 210 Semen Pavlichenko 205 Max Langenhan 184 Roman Repilov 172 Kevin Fischnaller 167 Nico Gleirscher 154 gianluca.bruno@oasport.it LA NOSTRA ...

ZebreRugby : #ZEBvBAY ????vs????25-25 3 mete non bastano alle Zebre #Rugby per superare i francesi @avironrugbypro nel 1° turno de… - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo biathlon 2020-2021: Johannes Boe in testa 18° Lukas Hofer - #Classifica #Coppa #Mondo… - ab623de3929a4b5 : RT @ZebreRugby: #ZEBvBAY ????vs???? 25-25 ??????nella coppa europea #ChallengeCupRugby finisce in parità a #Parma tra Zebre #Rugby ed i francesi… - infoitsport : Classifica Coppa del Mondo biathlon 2020-2021: Johannes Boe in testa, +38 su Samuelsson - infoitsport : CLASSIFICA Biathlon, Coppa del Mondo maschile 2020/2021 aggiornata dopo sprint Hochfilzen 1 -