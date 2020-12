Cagliari, la promessa di Zappa: “Se andiamo in Europa mi raso a zero” (Di sabato 12 dicembre 2020) Gabriele Zappa, terzino del Cagliari, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di campionato contro l'Inter, sua ex squadra. Il laterale classe '99 ha parlato della sua esperienza lo scorso anno a Pescara e anche dei trascorsi in maglia nerazzura. Poi, in ottica campionato, una promessa in caso di approdo dei sardi in Europa.Zappa: Inter e scommessacaption id="attachment 1038871" align="alignnone" width="606" Zappa, getty images/caption"Andare a Pescara è stata la mia fortuna. Ho fatto una grande stagione, 5 gol. Sarò sempre grato al Pescara perché se adesso sono al Cagliari lo devo a loro", ha spiegato Zappa che lo scorso anno ha giocato in serie B. "Di Francesco? Posso e devo ringraziarlo per la fiducia. Mi dà continui ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) Gabriele, terzino del, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di campionato contro l'Inter, sua ex squadra. Il laterale classe '99 ha parlato della sua esperienza lo scorso anno a Pescara e anche dei trascorsi in maglia nerazzura. Poi, in ottica campionato, unain caso di approdo dei sardi in: Inter e scommessacaption id="attachment 1038871" align="alignnone" width="606", getty images/caption"Andare a Pescara è stata la mia fortuna. Ho fatto una grande stagione, 5 gol. Sarò sempre grato al Pescara perché se adesso sono allo devo a loro", ha spiegatoche lo scorso anno ha giocato in serie B. "Di Francesco? Posso e devo ringraziarlo per la fiducia. Mi dà continui ...

