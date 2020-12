Battaglia si presenta a Napoli: “Vengo da fratello tra fratelli, disoccupazione la vera piaga” (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Verrò tra voi come fratello che va tra fratelli”. Così don Mimmo Battaglia, da questa mattina nuovo Arcivescovo di Napoli, nel suo primo messaggio ai fedeli della curia partenopea. “Napoli, incrocio di bellezza e di ricchezze umane all’ombra del Vesuvio, con la sua complessità e i suoi evidenti problemi, alcuni antichi e alcuni nuovi, rappresenta il vero tesoro del nostro Sud, con i suoi limiti e le sue possibilità” – ha scritto ancora Battaglia. “Accanto al desiderio di questa umanità che vuole rialzarsi, ci sono tanti che sperano – ha proseguito il nuovo Arcivescovo di Napoli – e lottano ogni giorno per la giustizia, l’onestà, l’uguaglianza e la preferenza verso i più deboli, ma anche per la mancanza del lavoro, che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Verrò tra voi comeche va tra”. Così don Mimmo, da questa mattina nuovo Arcivescovo di, nel suo primo messaggio ai fedeli della curia partenopea. “, incrocio di bellezza e di ricchezze umane all’ombra del Vesuvio, con la sua complessità e i suoi evidenti problemi, alcuni antichi e alcuni nuovi, rapil vero tesoro del nostro Sud, con i suoi limiti e le sue possibilità” – ha scritto ancora. “Accanto al desiderio di questa umanità che vuole rialzarsi, ci sono tanti che sperano – ha proseguito il nuovo Arcivescovo di– e lottano ogni giorno per la giustizia, l’onestà, l’uguaglianza e la preferenza verso i più deboli, ma anche per la mancanza del lavoro, che ...

