Vita in Diretta, Alberto Matano fa una domanda ma poi chiede subito scusa per averla fatta, in studio cala il gelo e lui è in forte imbarazzo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Vita in Diretta sta proseguendo nonostante la pandemia spesso costringa alla quarantena tecnici operatori e, a volte, anche conduttori come è accaduto a Carlo Conti mentre conduceva “Tale e quale show” e a Gerry Scotti mentre era giudice a Tu si que vales. Fino ad ora non ci sono stati scossoni per La Vita in Diretta e Alberto Matano, che quest’anno conduce da solo, è rigorosissimo nel rispetto di tutte le regole anticovid, quali il distanziamento sociale, l’uso corretto delle mascherine e il lavaggio frequente delle mani e ha fatto sapere che quest’anno trascorrerà il Natale lontano dai suoi affetti proprio per essere rispettoso al massimo delle regole. Alberto Matano fa una gaffe: chiede come sta una ignora che è ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 11 dicembre 2020)insta proseguendo nonostante la pandemia spesso costringa alla quarantena tecnici operatori e, a volte, anche conduttori come è accaduto a Carlo Conti mentre conduceva “Tale e quale show” e a Gerry Scotti mentre era giudice a Tu si que vales. Fino ad ora non ci sono stati scossoni per Lain, che quest’anno conduce da solo, è rigorosissimo nel rispetto di tutte le regole anticovid, quali il distanziamento sociale, l’uso corretto delle mascherine e il lavaggio frequente delle mani e ha fatto sapere che quest’anno trascorrerà il Natale lontano dai suoi affetti proprio per essere rispettoso al massimo delle regole.fa una gaffe:come sta una ignora che è ...

