Traffico Roma del 11-12-2020 ore 18:00 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione maggiori difficoltà al Traffico in quest'ultima ora sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna per un incidente in prossimità dello svincolo per l'autostrada di Fiumicino la circolazione comunque sostenuta anche successivamente fino a via Tuscolana anche lungo la carreggiata interna un altro incidente all'altezza dello svincolo per La Roma Teramo ha reso più difficoltoso il transito circolazione Comunque già sostenuta dal bivio per la Cassia e con l'eccezione delle Traffico intenso nessun problema particolare sulle tratto Urbano della Roma Teramo da la tangenziale est fino al Grasso via del Foro Italico circolazione concentrata tra Corso di Francia via Salaria in direzione San Giovanni proseguendo sulla stessa direzione in tangenziale est ...

virginiaraggi : Le "botticelle", le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - romamobilita : #Traffico intenso su via Prenestina, tra Piazzale Labicano-Roma e Largo Preneste-Portonaccio - PiccoloDrago65 : Non so nelle vostre città, ma a Roma il traffico è impazzito (oltre al solito caos quotidiano) da una settimana cir… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: coda per traffico intenso tra #Firenze #Impruneta e #Incisa-#Reggello #viabiliTOS #viabiliFI

