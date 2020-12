The Voice Senior venerdì 11 dicembre su Rai 1 le ultime Blind Auditions (Di venerdì 11 dicembre 2020) The Voice Senior la terza puntata venerdì 11 dicembre su Rai 1, conduce Antonella Clerici in giuria Al Bano e la figlia Jasmine, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio Dopo il buon risultato delle precedenti puntate che hanno mantenuto il classico pubblico di Rai 1 del varietà del venerdì, l’11 dicembre prosegue la gara di The Voice Senior la versione over del famoso talent internazionale trasmesso nella versione italiana da Rai 2. Nella puntata di venerdì scorso i 4 giudici, il team Carrisi con Al Bano e la figlia Jasmine, Gigi D’Alessio, Celementino e Loredana Bertè, hanno scelto ben 14 concorrenti. Ogni giudice potrà scegliere fino a nove concorrenti, di cui solo sei potranno arrivare ai Knock out, ossia la semifinale (qui i ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 11 dicembre 2020) Thela terza puntata11su Rai 1, conduce Antonella Clerici in giuria Al Bano e la figlia Jasmine, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio Dopo il buon risultato delle precedenti puntate che hanno mantenuto il classico pubblico di Rai 1 del varietà del, l’11prosegue la gara di Thela versione over del famoso talent internazionale trasmesso nella versione italiana da Rai 2. Nella puntata discorso i 4 giudici, il team Carrisi con Al Bano e la figlia Jasmine, Gigi D’Alessio, Celementino e Loredana Bertè, hanno scelto ben 14 concorrenti. Ogni giudice potrà scegliere fino a nove concorrenti, di cui solo sei potranno arrivare ai Knock out, ossia la semifinale (qui i ...

