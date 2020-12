The Falcon and The Winter Soldier: la reazione di Chris Evans al trailer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Disney+ ha condiviso il primo trailer della serie The Falcon and the Winter Soldier e Chris Evans ha condiviso la sua reazione online. The Falcon and the Winter Soldier ha ora un primo trailer in attesa del debutto su Disney+ previsto per il 19 marzo e Chris Evans, ex interprete di Captain America, ha commentato il video. La star, da sempre molto attiva su Twitter, ha semplicemente usato delle emoji per sottolineare nella sua reazione come il primo filmato sia "infuocato". Chris Evans ha detto addio al ruolo di Captain America in occasione del film Avengers: Endgame con una scena in cui l'eroe consegna il suo scudo a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Disney+ ha condiviso il primodella serie Theand theha condiviso la suaonline. Theand theha ora un primoin attesa del debutto su Disney+ previsto per il 19 marzo e, ex interprete di Captain America, ha commentato il video. La star, da sempre molto attiva su Twitter, ha semplicemente usato delle emoji per sottolineare nella suacome il primo filmato sia "infuocato".ha detto addio al ruolo di Captain America in occasione del film Avengers: Endgame con una scena in cui l'eroe consegna il suo scudo a ...

