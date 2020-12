Sci alpino, le azzurre in vista del gigante di Courchevel. Brignone: “Pista in due modi differenti” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel weekend andranno in scena due giganti femminili a Courchevel, prove valide per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Dopo l’apertura di Soelden a metà ottobre, si torna a gareggiare in questa specialità e si preannuncia grande specialità. Le italiane hanno tutte le carte in regola per puntare al bersaglio grosso, su tutte Marta Bassino (vincitrice a Soelden) e Federica Brignone (detentrice della Sfera di Cristallo). Di seguito le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato attraverso i canali federali. FEDERICA Brignone: “La pista è preparata in due maniere differenti, evidentemente ieri devono averla barrata nella parte alta ed è rimasta a pallini, ma il fondo è duro, mentre nella parte centrale e finale è veramente soffice, potremmo avere due condizioni diverse. Confido nella loro ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel weekend andranno in scena due giganti femminili a, prove valide per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Dopo l’apertura di Soelden a metà ottobre, si torna a gareggiare in questa specialità e si preannuncia grande specialità. Le italiane hanno tutte le carte in regola per puntare al bersaglio grosso, su tutte Marta Bassino (vincitrice a Soelden) e Federica(detentrice della Sfera di Cristallo). Di seguito le dichiarazioni che lehanno rilasciato attraverso i canali federali. FEDERICA: “La pista è preparata in due maniere differenti, evidentemente ieri devono averla barrata nella parte alta ed è rimasta a pallini, ma il fondo è duro, mentre nella parte centrale e finale è veramente soffice, potremmo avere due condizioni diverse. Confido nella loro ...

OA_Sport : Sci alpino, le azzurre in vista del gigante di Courchevel. Brignone: “Pista in due modi differenti” - IdeawebTV : Sci Alpino – Coppa del Mondo: Marta Bassino a Courchevel per restare in vetta - IdeawebTV : Sci Alpino – Slalom Fis: Corrado Barbera è 32° a Plan de Corones - ASgrulletti : RT @Coninews: 'Dopo tanto tempo, tornare in pista e in competizione, è stato proprio bello. Non ci sono altre parole'. La 1ª prova della d… - OA_Sport : Sci alpino, Matteo Marsaglia: “Contento della prova”. Innerhofer: “Ho cercato la marcia in più, ma…” -