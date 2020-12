Programmi TV di stasera, venerdì 11 dicembre 2020. Su Rai3 «La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler» (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler Rai1, ore 21.35: The Voice Senior Nuova serata in compagnia di The Voice Senior e Antonella Clerici. Con lei i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine – che rappresentano il team Carrisi – e Clementino. Anche in questo terzo appuntamento con le Blind Auditions i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a quale coach affidarsi. In questa prima fase gli aspiranti talenti musicali tenteranno di conquistare i quattro coach, ma solo 24 tra loro, 6 per team, arriveranno alla semi finale, il Knock out, quando i talenti di ciascuna ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 dicembre 2020) La- GlidiRai1, ore 21.35: The Voice Senior Nuova serata in compagnia di The Voice Senior e Antonella Clerici. Con lei i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine – che rappresentano il team Carrisi – e Clementino. Anche in questo terzo appuntamento con le Blind Auditions i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a quale coach affidarsi. In questa prima fase gli aspiranti talenti musicali tenteranno di conquistare i quattro coach, ma solo 24 tra loro, 6 per team, arriveranno alla semi finale, il Knock out, quando i talenti di ciascuna ...

