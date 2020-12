Mezzo etto di cocaina purissima e due chili di marijuana: pusher di 57 anni finisce in manette (Di venerdì 11 dicembre 2020) ANCONA - Un'operazione importante. Nella prima mattinata di ieri al culmine di un'attività info investigativa, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno tratto in arresto un ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 11 dicembre 2020) ANCONA - Un'operazione importante. Nella prima mattinata di ieri al culmine di un'attività info investigativa, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno tratto in arresto un ...

annaerre49 : RT @lorepanci: @ombrysan @claudio_2022 @VotersItalia Ma... un mezzo etto di cazzi loro questi ' vip' non ce la fanno a farseli ? Pensano… - lorepanci : @ombrysan @claudio_2022 @VotersItalia Ma... un mezzo etto di cazzi loro questi ' vip' non ce la fanno a farseli ?… - willycuba65 : @SindroCassandra se la bevi su un etto scarso di spaghetti con le vongole e mezzo fritto di paranza è un po’ pochino - Elenaguglielmo1 : RT @TrastevereRM: 'Rigatoni all’Eterna Roma ' (LA MATRICIANA MIA Aldo Fabrizi) Soffriggete in padella staggionata, cipolla, ojo, zenzero in… - SimoneM1978 : @Alex_09958 No, ma dopo un paio di volte che metteva 30 grammi di più ne ho chiesto meno (un etto e mezzo invece de… -