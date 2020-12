Mamma Villirillo | “Per le vittime di reato non c’è nulla”

Leggi su dire

(Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – “E’ importante fare rete. Il 13 gennaio 2018 Giuseppe, mio figlio, e’ morto nella mia associazione e tra le mie braccia, con quattro colpi di pistola perche’ io rappresentavo un pericolo per Salvatore Gerace, l’assassino, spacciatore che aveva un giro di prostituzione. Ho subito 12 attentati per la mia attivita’ di volontaria, con cui ho liberato tante donne e hanno preso la vita di mio figlio per fermarmi, ma il dolore mi ha reso invicibile. Eppure per gli altri miei figli non c’e’ stato mai alcun sostegno, per le vittime di reato non c’e’ nulla”. A testimoniare il proprio impegno e il “dolore che l’ha resa invincibile” e’ Caterina Villirillo, mamma coraggio di Crotone, colpita di recente da un’ischemia, che non ha voluto mancare l’occasione del webinar promosso da Lidu per ‘I diritti delle vittime di reato’, per ricordare l’importanza di “fare rete con altre mamme, collaborare, perche’ in tribunale- ha detto- spesso i carnefici diventano vittime e bisogna sostenere chi ha subito un dolore cosi’ grande che cambia la vita per sempre”.