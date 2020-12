LIVE – F1, GP Abu Dhabi 2020: le prove libere 1 (DIRETTA) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prima sessione di prove libere al Gran Premio di Abu Dhabi. L’ultima tappa del Mondiale 2020 di Formula 1 comincerà venerdì 11 dicembre con le prove libere 1 in programma alle ore 10:00 italiane. Novanta minuti di attività in pista per team e piloti che testeranno le condizioni del tracciato di Yas Marina nella simulazione qualifica e nel passo gara. Le prove libere 1 del GP di Abu Dhabi le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della prima sessione verranno pubblicati i risultati con la classifica tempi oltre ai consueti approfondimenti giornalieri. LIVE prove libere 1 ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prima sessione dial Gran Premio di Abu. L’ultima tappa del Mondialedi Formula 1 comincerà venerdì 11 dicembre con le1 in programma alle ore 10:00 italiane. Novanta minuti di attività in pista per team e piloti che testeranno le condizioni del tracciato di Yas Marina nella simulazione qualifica e nel passo gara. Le1 del GP di Abule potrete seguire insu Sportface attraverso iltestuale aggiornato in tempo reale. Al termine della prima sessione verranno pubblicati i risultati con la classifica tempi oltre ai consueti approfondimenti giornalieri.1 ...

