Il microonde dell' Ilva

(Di venerdì 11 dicembre 2020) L’indizio è nascosto in una riga del comunicato stampa con cui ArcelorMittal ha annunciato l’accordo con il Governo per il nuovo corso’ex. Una riga scritta in piccolo: “Le condizioni sospensive al closing comprendono: la modifica del piano ambientale esistente per tenere contoe modifiche del nuovo piano industriale”. Tradotto: la chiusura’accordo salta se non si modifica il piano ambientale. La prova che conferma l’indizio arriva da una fonte di Governo di primissimo livello: “Il piano ambientale arriverà il prima possibile”. Arriverà. Perché non c’è. Eppure è dal 4 marzo che lo stesso Governo ha annunciato la svolta green per mano pubblica. Dopo dieci mesi, il risultato è decisamente più circoscritto rispetto all’annuncio. Al momento si sa che dentro lo stabilimento di Taranto sarà installato un ...