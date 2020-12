Germania, inflazione novembre confermata in calo (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Peggiora l’inflazione in Germania a novembre. Lo annuncia l’ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari diffusi a fine novembre, che indicavano un decremento dello 0,3% su base annua, in linea con le stime di consensus e contro il -0,2% del mese precedente. Su base mensile si registra un calo dello 0,8% come atteso dagli analisti e rispetto al +0,1% di ottobre. Quanto all’inflazione armonizzata, ha registrato una variazione negativa dell’1% su mese (come il consensus) ed un -0,7% su anno. Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Peggiora l’in. Lo annuncia l’ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari diffusi a fine, che indicavano un decremento dello 0,3% su base annua, in linea con le stime di consensus e contro il -0,2% del mese precedente. Su base mensile si registra undello 0,8% come atteso dagli analisti e rispetto al +0,1% di ottobre. Quanto all’armonizzata, ha registrato una variazione negativa dell’1% su mese (come il consensus) ed un -0,7% su anno.

