Esce l’ultimo album di Chris Cornell: tutte le cover di No One Sings Like You Anymore, da Patience a Nothing Compares 2 U (Di venerdì 11 dicembre 2020) A gran sorpresa ecco l’ultimo album di Chris Cornell, una serie di cover registrate dal compianto frontman dei Soundgarden e degli Audioslave, scomparso nel 2017 a Detroit dopo un concerto. No One Sings Like You Anymore 9,99 EUR Acquista su Amazon Gli eredi hanno rilasciato oggi No One Sings Like You Anymore sulle piattaforme digitali e il 17 marzo 2021 il disco sarà disponibile anche su supporto fisico. I brani sono stati registrati nel 2016 da ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) A gran sorpresa eccodi, una serie diregistrate dal compianto frontman dei Soundgarden e degli Audioslave, scomparso nel 2017 a Detroit dopo un concerto. No OneYou9,99 EUR Acquista su Amazon Gli eredi hanno rilasciato oggi No OneYousulle piattaforme digitali e il 17 marzo 2021 il disco sarà disponibile anche su supporto fisico. I brani sono stati registrati nel 2016 da ...

