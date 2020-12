Elisabetta Gregoraci svela cosa le ha detto Flavio Briatore dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip

Leggi su trendit

(Di venerdì 11 dicembre 2020)è stata una delle concorrenti principali delVip 5. La donna infatti ha fatto molto parlare di sé per la sua storia con Pierpaolo Pretelli, nonostante tra i due sia nata solo un’amicizia molto speciale. Altro inevitabile argomento che ha travolto laè stato il suo rapporto sentimentale con, da cui la donna ha avuto anche un figlio Nathan. Uscita dal reality di Canale 5,ha deciso di raccontarsi a Verissimo da Silvia Toffanin, alla quale ha parlato proprio di suo figlio e anche del rapporto con Pierpaolo Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di ...