De Luca in diretta: “Natale e Capodanno non esistono, decidiamo se ci sarà ecatombe a gennaio” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Quest’anno Natale e Capodanno non esistono”. Sono le parole del presidente Vincenzo De Luca nel suo consueto appuntamento del venerdì. Il governatore si è detto preoccupato per queste festività natalizie e la possibile terza ondata di gennaio. De Luca in diretta Il presidente della regione chiede, nel periodo natalizio, maggiori restrizioni e difatti si è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Quest’anno Natale enon”. Sono le parole del presidente Vincenzo Denel suo consueto appuntamento del venerdì. Il governatore si è detto preoccupato per queste festività natalizie e la possibile terza ondata di gennaio. DeinIl presidente della regione chiede, nel periodo natalizio, maggiori restrizioni e difatti si è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

SkyTG24 : Covid Campania, la diretta di De Luca: 'Facciamo finta che feste non esistano' - LIDAMUGNAI : RT @SkyTG24: Covid Campania, la diretta di De Luca: 'Facciamo finta che feste non esistano' - occhio_notizie : De Luca attacca pubblicità di Istituto tumori Milano su bus a Napoli: 'È speculazione' - nunzionaples : RT @SkyTG24: Covid Campania, la diretta di De Luca: 'Facciamo finta che feste non esistano' - robertopontillo : RT @SkyTG24: Covid Campania, la diretta di De Luca: 'Facciamo finta che feste non esistano' -