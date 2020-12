Covid, si cura con l’idrossiclorochina: la sentenza del Consiglio di Stato (Di venerdì 11 dicembre 2020) . Accolto il ricorso di un gruppo di medici sul farmaco utilizzato per neutralizzare gli effetti del coronavirus Il Consiglio di Stato si è espresso positivamente sull’utilizzo dell’idrossiclorochina per la cura del Covid-19. Il Sì arriva dopo un ricorso presentato da un gruppo di medici L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) . Accolto il ricorso di un gruppo di medici sul farmaco utilizzato per neutralizzare gli effetti del coronavirus Ildisi è espresso positivamente sull’utilizzo delper ladel-19. Il Sì arriva dopo un ricorso presentato da un gruppo di medici L'articolo proviene da Inews.it.

