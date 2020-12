Covid: dal 13/12 Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte in zona 'gialla' (Di venerdì 11 dicembre 2020) commenta Ansa Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà, sulla base degli ultimi dati della Cabina di Regia, una nuova ordinanza con cui si dispone l' area gialla per le Regioni Basilicata, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020) commenta Ansa Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà, sulla base degli ultimi dati della Cabina di Regia, una nuova ordinanza con cui si dispone l' areaper le Regioni, ...

La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 11 dicembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 18.727, 761 morti. I tamponi effettuati sono 190.416, quasi ...

Covid: aumentano contagi (e tamponi), 761 i morti. Il bollettino

Sono 18.727 i casi di positività al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 16.999), che portano il totale dall’inizio dell’emergenza ...

La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 11 dicembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 18.727, 761 morti. I tamponi effettuati sono 190.416. Sono 18.727 i casi di positività al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 16.999), che portano il totale dall'inizio dell'emergenza