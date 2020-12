Con tram ‘Tva’ aree pedonali Piazza Repubblica e via Terme Diocleziano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – pedonalizzare via delle Terme di Diocleziano e semipedonalizzare Piazza dei Cinquecento, con nuovi e grandi marciapiedi. Il progetto della nuova tranvia Tva (Termini-Vaticano-Aurelio) porta con se’ anche alcune grandi rivoluzioni urbanistiche in alcune zone pregiate del centro storico di Roma. Questa mattina il progetto e’ stato nuovamente discusso durante la commissione capitolina Mobilita’. “Mentre si stanno per completare gli elaborati necessari per arrivare alla richiesta di finanziamento- ha spiegato l’Ad dell’agenzia Roma Servizi per la Mobilita’, Stefano Brinchi- il nuovo sistema di trasporto che stiamo immaginando porta con se’ anche interventi sul tessuto della citta’”. Nello specifico la nuova linea partira’ da un lato di Piazza dei Cinquecento. Qui sara’ ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma –zzare via delledie semizzaredei Cinquecento, con nuovi e grandi marciapiedi. Il progetto della nuova tranvia Tva (Termini-Vaticano-Aurelio) porta con se’ anche alcune grandi rivoluzioni urbanistiche in alcune zone pregiate del centro storico di Roma. Questa mattina il progetto e’ stato nuovamente discusso durante la commissione capitolina Mobilita’. “Mentre si stanno per completare gli elaborati necessari per arrivare alla richiesta di finanziamento- ha spiegato l’Ad dell’agenzia Roma Servizi per la Mobilita’, Stefano Brinchi- il nuovo sistema di trasporto che stiamo immaginando porta con se’ anche interventi sul tessuto della citta’”. Nello specifico la nuova linea partira’ da un lato didei Cinquecento. Qui sara’ ...

niallsparfume : Nel mio corso c’è una che non mi sopporta proprio, oggi eravamo insieme sul tram e pur di non fare un pezzo di stra… - M_Longini : @radiosilvana @chiossimanuela2 @FeliLoveQ Vero è! Ho visto marziani(rossi) sbarcare da astronave travestita da tram… - giadanajarro : Imbarazzante che ci siano ancora problemi con il 2 (dopp il lavoro di questa estate) e che facciano passare solo un… - DirettamntRoma : ' #tramvia #TVA vale circa 293 mln €, 160 per le opere civili, e il resto per il materiale rotabile, tram con modal… - DirettamntRoma : 'stiamo completando gli elaborati necessari per il finanziamento. #tramvia #TVA lunga 8km con pochi metri in galler… -

Ultime Notizie dalla rete : Con tram Con tram 'Tva' aree pedonali Piazza Repubblica e via Terme Diocleziano RomaDailyNews Boomdabash e il nuovo album: "La speranza nelle voci dei bambini di Milano"

Ragazzini in sella alla bici che sfrecciano di notte lungo le vie di Porta Venezia o mentre giocano a palla in strada, con i binari del tram che segnano l'asfalto, o sotto le luci al neon di un tunnel ...

Se Dianne Feinstein, «la nonna» del Senato Usa, perde la memoria

L’ex sindaco di San Francisco (e madrina dei suoi tram) è stata costretta a lasciare la guida della Commissione Giustizia: ripeteva le stesse domande. L’imbarazzo dei colleghi, la ferocia nella Rete ...

Ragazzini in sella alla bici che sfrecciano di notte lungo le vie di Porta Venezia o mentre giocano a palla in strada, con i binari del tram che segnano l'asfalto, o sotto le luci al neon di un tunnel ...L’ex sindaco di San Francisco (e madrina dei suoi tram) è stata costretta a lasciare la guida della Commissione Giustizia: ripeteva le stesse domande. L’imbarazzo dei colleghi, la ferocia nella Rete ...