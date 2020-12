Caos Ferrari: Camilleri lascia, John Elkann al comando (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Ferrari annuncia che “Louis Camilleri ha oggi comunicato alla Società la sua decisione, per motivi personali, di rassegnare le sue dimissioni con effetto immediato dal ruolo di Amministratore Delegato e di membro del Consiglio di Amministrazione”. Il Presidente Esecutivo della Ferrari, John Elkann, “prendendo atto con dispiacere di tale decisione”, ha annunciato che assumerà la carica di Amministratore Delegato ad interim, “mentre il Consiglio di Amministrazione della Ferrari gestirà il processo già avviato di identificazione del successore del Dott. Camilleri”. “La Ferrari ha fatto parte della mia vita e servirla come Amministratore Delegato è stato un grande privilegio – ha affermato Camilleri -. La mia ammirazione per gli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) Laannuncia che “Louisha oggi comunicato alla Società la sua decisione, per motivi personali, di rassegnare le sue dimissioni con effetto immediato dal ruolo di Amministratore Delegato e di membro del Consiglio di Amministrazione”. Il Presidente Esecutivo della, “prendendo atto con dispiacere di tale decisione”, ha annunciato che assumerà la carica di Amministratore Delegato ad interim, “mentre il Consiglio di Amministrazione dellagestirà il processo già avviato di identificazione del successore del Dott.”. “Laha fatto parte della mia vita e servirla come Amministratore Delegato è stato un grande privilegio – ha affermato-. La mia ammirazione per gli ...

_DAGOSPIA_ : CAOS ALLA FERRARI: IL CEO LOUIS CAMILLERI SI DIMETTE PER 'MOTIVI PERSONALI' - _DAGOSPIA_ : CAOS ALLA FERRARI: IL CEO LOUIS CAMILLER SI DIMETTE PER ''MOTIVI PERSONALI'' - SamuelaFerraro : @kizu_mi Camilleri si è dimesso con effetto immediato dalla sua posizione di amministratore delegato quindi caos in Ferrari - DaddariosWho : RT @IlFuRyuzaki: Il fatto che Seb avrebbe rinnovato anche in mezzo a questo caos generale fa capire quanto ami e tifi Ferrari. Pur di resta… - sebavettels : RT @IlFuRyuzaki: Il fatto che Seb avrebbe rinnovato anche in mezzo a questo caos generale fa capire quanto ami e tifi Ferrari. Pur di resta… -