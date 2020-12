Bruxelles non è Biarritz. Stavolta per Conte la lavatrice europea non funziona (Di venerdì 11 dicembre 2020) Stavolta il sortilegio non riesce. Mentre Giuseppe Conte è a Bruxelles per siglare lo storico accordo che sblocca 1.800 miliardi di misure anti-crisi, tra cui i 209 miliardi di euro per l’Italia, a Roma il suo governo continua a ‘ballare’ sulle minacce di Matteo Renzi e parte del Pd. “Gli altri leader non mi hanno chiesto delle fibrillazioni politiche in Italia – si difende il premier in conferenza stampa - anzi si sono complimentati per il voto in Parlamento”, sull’informativa pre-Consiglio Ue che contiene l’impegno a ratificare la riforma del Mes. “Questo voto ci ha rafforzato non solo a me, ma come Italia”, aggiunge. Bruxelles, però, non è Biarritz. Un anno fa, al G7 nella cittadina francese sul Golfo di Biscaglia, Conte arrivò da premier uscente del governo M5s-Lega. Le sue chance ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020)il sortilegio non riesce. Mentre Giuseppeè aper siglare lo storico accordo che sblocca 1.800 miliardi di misure anti-crisi, tra cui i 209 miliardi di euro per l’Italia, a Roma il suo governo continua a ‘ballare’ sulle minacce di Matteo Renzi e parte del Pd. “Gli altri leader non mi hanno chiesto delle fibrillazioni politiche in Italia – si difende il premier in conferenza stampa - anzi si sono complimentati per il voto in Parlamento”, sull’informativa pre-Consiglio Ue che contiene l’impegno a ratificare la riforma del Mes. “Questo voto ci ha rafforzato non solo a me, ma come Italia”, aggiunge., però, non è. Un anno fa, al G7 nella cittadina francese sul Golfo di Biscaglia,arrivò da premier uscente del governo M5s-Lega. Le sue chance ...

