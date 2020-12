Bonaccini: "Per gestire il Recovery plan serve la collaborazione delle Regioni" (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - "Nessun governo, neppure il migliore del mondo, è in grado di mettere a terra 209 miliardi di euro in sei anni se non c'è il contributo e la collaborazione con le Regioni, e non c'è nessuna Regione da sola, senza una strategia nazionale, che possa fare la stessa cosa". Risponde così Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, e dell'Emilia-Romagna, a chi gli chiede del coinvolgimento degli enti locali regionali nella governance per il Recovery plan. "Io ho inviato a nome dei presidenti giovedì scorso una lettera al presidente del Consiglio - spiega - chiedendo un incontro sul Recovery plan perché abbiamo avuto in questi mesi diversi incontri coi ministri competenti, a partire dai ministri Amendola e Boccia, e ... Leggi su agi (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - "Nessun governo, neppure il migliore del mondo, è in grado di mettere a terra 209 miliardi di euro in sei anni se non c'è il contributo e lacon le, e non c'è nessuna Regione da sola, senza una strategia nazionale, che possa fare la stessa cosa". Risponde così Stefano, presidente della Conferenza, e dell'Emilia-Romagna, a chi gli chiede del coinvolgimento degli enti locali regionali nella governance per il. "Io ho inviato a nome dei presidenti giovedì scorso una lettera al presidente del Consiglio - spiega - chiedendo un incontro sulperché abbiamo avuto in questi mesi diversi incontri coi ministri competenti, a partire dai ministri Amendola e Boccia, e ...

