Barbara D'Urso: "Scenderò in politica prima o poi. E sarò dalla parte del popolo" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Se vi è capitato di accedere ai social nelle ultime ore, soprattutto a Twitter, avrete visto le parole #D'Urso e #politica associate. Perché? Ebbene la conduttrice non esclude una sua discesa in campo: "Votavo per il Partito comunista quando c'era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò": questo quanto ha dichiarato il volto Mediaset al settimanale Oggi. Se sia una reale volontà o una provocazione al momento non è chiaro. Quello che è chiaro è che in molti hanno commentato questa affermazione, e che la D'Urso ha abituato il (suo) pubblico a diversi colpi di scena. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MalangoneMario : RT @a70199617: #BERLUSCONI CI RIPROVA A FAR PAGARE GLI STIPENDI DELLE SUE VALLETTE AGLI ITALIANI Barbara d'Urso vuole scendere in politica… - batteraio : RT @buffona5: Se Barbara d'Urso entra in politica io che cucino dimmerda posso andare a Masterchef. - bedda_matrix : RT @opificioprugna: Tutti coloro che hanno chiesto a Barbara D'Urso di scendere in politica vengano fuori, con le mani in alto, così possia… - batteraio : RT @ilmarziano1: Trovo assurdo che Barbara D'Urso abbia deciso di scendere in politica quando più in basso di così non può andare. - RiccardoMagis : Il giorno in cui vedrò Barbara D'Urso in politica coinciderà con il giorno in cui chiuderò la valigia e me ne andrò… -

