Amici 20 | anticipazioni 12 dicembre | Arianna si ribella a Rudy Zerbi | due eliminazioni e un colpo di scena

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La puntata che andrà in onda sabato 12è già stata registrata. Ecco tutto quello che è successo20,: duecondiGrazie alle talpe presenti in studio, siamo già in grado di sapere con largo anticipo dalla messa in onda di sabato 12di20 che cosa è successo. La paginaNews ha riportato quanto segue. Letizia ha affrontato la sfida con Enula e ha perso. La seconda sfida ha coinvolto il ballerino Riccardo contro Tommaso, ballerino apprezzato da tutte e tre le professoresse di ballo. Riccardo ha perso ma prima della sfida Lorella Cuccarini aveva consegnato una busta a Maria De Filippi in cui esprimeva la sua volontà di voler tenere ugualmente Riccardo e che avrebbe ...