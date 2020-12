Acciaierie Piombino | tutti contro Jindal e Carrai | “O fate siderurgia | o ve ne andate”

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 12 dicembre 2020) È ancora in stallo il futuro del secondo polo siderurgico della penisola, dopo quello di Taranto. Di fronte al piano industriale “diversificato” di Marcoche non convince nessuno, a partire dagli operai e da Fiom Fim Uilm, per lediresta in stand by l’ingresso di Invitalia. La fumata nera è arrivata dopo l’ennesimo vertice al Mise fra il ministro Patuanelli, la sottosegretaria Morani,come vicepresidente Jsw Steel Italy, il commissario straordinario ex Lucchini e gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.