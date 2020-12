WhatsApp apre agli acquisti e lancia la funzione “carrello” (Di giovedì 10 dicembre 2020) WhatsApp si arricchisce di una nuova funzionalità, la funzione carrello, ovvero la possibilità di selezionare vari prodotti da una catalogo che ci interessa e, sempre dalla chat, procedere ad inoltrare l’ordine. In realtà già da più di un mese a questa parte Facebook, proprietaria della popolare app di messagistica, sta aggiornando WhatsApp a piccoli passi per supportare un nuovo metodo di acquisto, con l’obiettivo di consultare e scegliere i prodotti da acquistare rimanendo all’interno dalla sua applicazione. Ora questo è possibile, possiamo intenderla come una sorta di “acquisto in app” ma allargata alle aziende che rendono disponibile il proprio catalogo virtuale. Per il funzionamento, si procede in questo modo: si accede alla chat di un’azienda tramite l’elenco contatti che utilizziamo tutti i giorni, nelle sue informazioni in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020)si arricchisce di una nuova funzionalità, lacarrello, ovvero la possibilità di selezionare vari prodotti da una catalogo che ci interessa e, sempre dalla chat, procedere ad inoltrare l’ordine. In realtà già da più di un mese a questa parte Facebook, proprietaria della popolare app di messagistica, sta aggiornandoa piccoli passi per supportare un nuovo metodo di acquisto, con l’obiettivo di consultare e scegliere i prodotti da acquistare rimanendo all’interno dalla sua applicazione. Ora questo è possibile, possiamo intenderla come una sorta di “acquisto in app” ma allargata alle aziende che rendono disponibile il proprio catalogo virtuale. Per il funzionamento, si procede in questo modo: si accede alla chat di un’azienda tramite l’elenco contatti che utilizziamo tutti i giorni, nelle sue informazioni in ...

