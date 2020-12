VINCITORE X FACTOR 2020 | CHI E' ? Pronostici | Blind | Casadilego o Little Pieces?

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Finale X: chi è il? Isui 4 finalisti:of Marmelade e N.A.I.P. Le quote potrebbero non corrispondere al risultato finale.

katiadiluna16 : Ecco la favorita secondo i nostri sondaggi! Che ne pensate? ??#casadilego #XFactor2020 #XFactor #xfactoritalia #XF… - colecisti : E il vincitore di X factor 2020 è: MIKA #xf - ushionokoe : dai su voglio le vostre previsioni sul podio di x factor secondo voi chi è il vincitore già deciso da secoli - maliksvoicee : non ho idea di chi possa essere il vincitore di x factor - moneypuntoit : ?? Cosa vince il vincitore di X Factor 2020 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : VINCITORE FACTOR

Stasera su Sky Uno alle 21:15 torna X Factor 2020 con la finale dell'edizione che vedrà la sfida tra N.A.I.P., Casadilego, Little Pieces of Marmelade e Blind. X Factor 2020 torna stasera su Sky Uno e ...Appuntamento con la musica su Tv8 dalle 21,15. Giovedì 10 dicembre infatti andrà in onda in chiaro la finale di X Factor 2020 , ...