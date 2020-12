Video Inter Shakhtar 0-0 highlights | nessun gol e i nerazzurri salutano l' Europa

Inter : ?? | PREPARTITA Un rapido sguardo dentro al nostro spogliatoio... ?? #InterShakhtar ???? #FORZAINTER #UCL - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterShakhtar: video, statistiche, quiz, focus tattici... e tant… - Inter_TV : ?? | SIAMO PRONTI ?? Dalle 20.00 il nostro LiveMatch pre #InterShakhtar anche in diretta suTwitter ?? In studio… - Rigagnolo : @AirJordan185 Cercano meme, video e tweet di @Azpitarte sull'Inter. - nik72onlymilan : RT @TheRub14: Che scena meravigliosa. Grazie @Inter per averla resa possibile. È anche grazie a voi se amiamo questo sport, alle volte. htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Video Inter

ALTRE NOTIZIE - E' un Antonio Conte visibilmente provato quello che parla ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Champions dopo lo zero a zero contro lo Shakhtar, in un girone ...Il match analyst, Alessandro Casaglia ha parlato ai microfoni di CMIT TV dopo il pareggio con eliminazione annessa dell'Inter in Champions ...Video Inter. Share: Inter: Altre notizie. Inter, contatti avanzati per Marcos Paulo. Calciomercato. Società nerazzurra al lavoro per l'attaccante classe 2001 del Fluminense: il contratto del...inter-shakhtar 0-0: highlights Oggi c’è solo una strada per l’Inter per risollevarsi da questa situazione: cambiare marcia in campionato e farlo diventare una missione.Sito Ufficiale Inter. Tutto sull'Inter: squadra, società, calendario delle partite, video e news con interviste, risultati e classifiche, biglietti e shop Open Menu Close Menu Close Menu Inter on Facebook