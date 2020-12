Roma, Fonseca: «Errori che non dovevamo fare. Mancini assente col Bologna» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, non fa drammi dopo la sconfitta indolore contro il CSKA Sofia: ecco le sue parole nel post gara Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-1 contro il CSKA Sofia. Le sue parole. LA GARA – «Abbiamo avuto un po’ di inconvenienti prima del match, il CSKA Sofia è stato molto efficace, hanno segnato su nostri Errori. Hanno difeso in maniera molto compatta, abbiamo commesso Errori che non dovevamo fare». LA SQUADRA – «Pellegrini si è allenato bene, così come Veretout. Loro due potrebbero giocare, Mancini non penso possa farcela». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Paulo, tecnico della, non fa drammi dopo la sconfitta indolore contro il CSKA Sofia: ecco le sue parole nel post gara Pauloè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-1 contro il CSKA Sofia. Le sue parole. LA GARA – «Abbiamo avuto un po’ di inconvenienti prima del match, il CSKA Sofia è stato molto efficace, hanno segnato su nostri. Hanno difeso in maniera molto compatta, abbiamo commessoche non». LA SQUADRA – «Pellegrini si è allenato bene, così come Veretout. Loro due potrebbero giocare,non penso possa farcela». Leggi su Calcionews24.com

ilRomanistaweb : #Fonseca: 'Molte cose non mi sono piaciute. Ora vogliamo andare più avanti possibile' L'allenatore giallorosso dop… - sportface2016 : #CSKASofiaRoma Le parole di #Fonseca dopo la sconfitta in Bulgaria che non compromette il cammino in #EuropaLeague - sportli26181512 : Milanese: 'Serata indimenticabile, ecco cosa mi ha detto Fonseca': Le parole del centrocampista giallorosso al term… - sportli26181512 : #Roma, Fonseca: 'Non dobbiamo commettere quegli errori. Contento dei ragazzi': Le parole del tecnico giallorosso al… - teladoiotokyo : Fonseca a fine partita: Il CSKA Sofia ha sfruttato i nostri errori. Pellegrini e Veretout? Contro il Bologna ci sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca Fonseca: "Mou e Guardiola i miei modelli. Ma che bravi i tecnici italiani" La Gazzetta dello Sport Fonseca: “Non mi sono piaciute tante cose. Sono stati fatti errori che non dobbiamo fare”

“Noi abbiamo fatto degli errori che non dobbiamo fare” La Roma torna da Sofia con una sconfitta indolore. Il CSKA si impone per 3-1. Questo il commento di Fonseca al termine della sfida: La partita va ...

Napoli e Roma passano agli ottavi di Europa League

Nonostante il pareggio del Napoli con il Real Sociedad e la sconfitta della Roma con il CSKA Sofia, le squadre accedono alle fasi successive come prime del girone ...

“Noi abbiamo fatto degli errori che non dobbiamo fare” La Roma torna da Sofia con una sconfitta indolore. Il CSKA si impone per 3-1. Questo il commento di Fonseca al termine della sfida: La partita va ...Nonostante il pareggio del Napoli con il Real Sociedad e la sconfitta della Roma con il CSKA Sofia, le squadre accedono alle fasi successive come prime del girone ...