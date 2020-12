Riccio: 'Gattuso? Solito problema all'occhio. Il ko con l'Az la molla del Napoli' (Di venerdì 11 dicembre 2020) C'è Gigi Riccio , e non Gattuso , nel post partita del pareggio del Napoli contro la Real Sociedad, che ha dato agli azzurri la qualificazione da primi nel girone ai sedicesimi di Europa League . Il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 dicembre 2020) C'è Gigi, e non, nel post partita del pareggio delcontro la Real Sociedad, che ha dato agli azzurri la qualificazione da primi nel girone ai sedicesimi di Europa League . Il ...

marcellocorbo : @AndreaFalco_15 A parole Gennaro Gattuso e Gigi Riccio non sbagliano nulla. Poi c'è il campo. Da 12 mesi. - Alessandrolux : Problema all’occhio per Gattuso, parla il vice Riccio: “Complimenti ai ragazzi, grande spirito di sacrificio” - - Alessandrolux : Problema all’occhio per Gattuso, parla il vice Riccio: “Complimenti ai ragazzi, grande spirito di sacrificio” - SkySport : Napoli, Gattuso ha un problema all'occhio e non parla, il vice Riccio: '1° posto meritato' - infoitsport : Riccio: 'Gattuso assente in conferenza? Ha un problema ad un occhio' -