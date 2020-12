Regeni, terribile testimonianza: 'L'ho visto nella prigione dei servizi dopo le torture'. Pm; processo a 4 agenti (Di giovedì 10 dicembre 2020) I magistrati hanno la testimonianza di un uomo che lavorava in una struttura del Ministero dell'Interno del Cairo e che riferisce di aver visto nella cella 13 il ricercatore italiano ammanettato e con ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 10 dicembre 2020) I magistrati hanno ladi un uomo che lavorava in una struttura del Ministero dell'Interno del Cairo e che riferisce di avercella 13 il ricercatore italiano ammanettato e con ...

StefaniaVentu16 : RT @IlariaCatastini: Una straordinaria prova di coraggio, dignità e senso civico, quella dei genitori di Giulio #Regeni, che chiedendo gius… - danieledv79 : RT @PaoloBorg: A leggere il resoconto di cosa hanno fatto quei disgraziati a Regeni viene una rabbia terribile anche per l'immobilismo imba… - trimpa48 : RT @PaoloBorg: A leggere il resoconto di cosa hanno fatto quei disgraziati a Regeni viene una rabbia terribile anche per l'immobilismo imba… - armidago68 : RT @PaoloBorg: A leggere il resoconto di cosa hanno fatto quei disgraziati a Regeni viene una rabbia terribile anche per l'immobilismo imba… - Gb2002Gb : RT @PaoloBorg: A leggere il resoconto di cosa hanno fatto quei disgraziati a Regeni viene una rabbia terribile anche per l'immobilismo imba… -