Regeni | indagini chiuse Quattro 007 egiziani verso processo ' seviziato e torturato'

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ... calci, pugni, lame e bastoni che gli causarono "acute sofferenze fisiche" fino alla lenta morte, come scrive Il Fatto Quotidiano online. Il procuratore capo di Roma, Michele Prestipino , in ...

Agenzia_Ansa : #Regeni, quattro 007 egiziani verso processo. I pm di #Roma hanno emesso quattro avvisi di chiusura delle indagini… - fattoquotidiano : 'TORTURATO FINO ALLA MORTE' I pm di Roma ricostruiscono così gli ultimi, drammatici giorni di vita di Giulio Regeni - petergomezblog : “Giulio Regeni fu seviziato per 9 giorni con lame e bastoni. Torturato fino alla morte”: i pm di Roma chiudono le i… - awlky : RT @paolomaggioni: Giulio continua a fare cose, ad interrogarci, a chiederci verità e giustizia. Giulio che rivendica pace e diritti, che c… - antondepierro : “#GiulioRegeni fu seviziato per 9 giorni con lame e bastoni. Torturato fino alla morte”.Un plauso alla #Procura di… -

Ultime Notizie dalla rete : Regeni indagini

Quattro tra agenti ed ufficiali dell’intelligence egiziana rischiano il processo in Italia, che con tutta probabilità si celebrerebbe in contumacia, per aver avuto responsabilità nell’omicidio di Giul ...Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione d'inchiesta per la morte di Giulio Regeni, esprime il ...Milano, 10 dic. (askanews) - Dopo 5 anni si sono concluse le indagini sull'omicidio di Giulio Regeni. La Procura di Roma ha chiesto il processo ...