Recovery Fund | Roberto Speranza | In cdm proporrò un aumento per la Sanità

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “in consiglio dei ministri di aumentare la cifra stanziata per la, penso che 9 miliardi non siano sufficienti, c’è bisogno di fare uno sforzo in più, continuare ad investire. Servono nuove risorse, e da dovunque vengano, sono le benvenute”. Lo ha detto il ministro della Saluteintervenendo a “Porta a Porta”. “È evidente che il Sistema sanitario nazionale è la vera priorità - ha aggiunto - non si può da un lato usare la retorica degli eroi, che a me non piace, e poi immaginare risorse insufficienti. Parlo con i miei colleghi e su questo so che c’è una sensibilità diffusa. E poi bisogna fare le riforme, come ladi prossimità”.ha poi spiegato: “Per me la linea è e resta quella della massima prudenza. Durante queste vacanze di Natale ...