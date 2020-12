"Quella casa era demoniaca", svolta per Corona: ecco dove è andato a vivere (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fabrizio Corona torna a parlare. E con lui, al telefono, c'è anche Alessandro Rossi: arredatore d'interni, tra i più bravi in assoluto. Sotto la sua matita sono passate ai raggi X le case dei personaggi più importati del jet- set. E tra questi, ovviamente, anche Corona. “La nuova casa è un open space, stile americano. Tutta bianca. E' molto diversa da Quella in corso Como, che mi è stata confiscata, e dove tanti personaggi della tv sono passati”, racconta Corona che si è affidarti ad Alessandro Rossi. “Una casa è importante per chi fa brand. Parlo degli influencer, ad esempio”, puntualizza il re dei paparazzi. E gli fa eco Rossi. “Di case ne realizzo circa 70 ogni anno. Sono tante. Ma molte di personaggi famosi. Ovviamente non posso dire di chi si tratta, perché la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fabriziotorna a parlare. E con lui, al telefono, c'è anche Alessandro Rossi: arredatore d'interni, tra i più bravi in assoluto. Sotto la sua matita sono passate ai raggi X le case dei personaggi più importati del jet- set. E tra questi, ovviamente, anche. “La nuovaè un open space, stile americano. Tutta bianca. E' molto diversa dain corso Como, che mi è stata confiscata, etanti personaggi della tv sono passati”, raccontache si è affidarti ad Alessandro Rossi. “Unaè importante per chi fa brand. Parlo degli influencer, ad esempio”, puntualizza il re dei paparazzi. E gli fa eco Rossi. “Di case ne realizzo circa 70 ogni anno. Sono tante. Ma molte di personaggi famosi. Ovviamente non posso dire di chi si tratta, perché la ...

