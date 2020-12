Paolo Rossi, il cordoglio dei compagni di Spagna 1982 e delle Istituzioni (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Era l’anno dei Mondiali, quelli dell”86, Paolo Rossi era un ragazzo come noi“: talmente importante il personaggio Paolo Rossi nell’immaginario collettivo dopo il Mundial di Spagna 1982, che Antonello Venditti lo citò in “Giulio Cesare“. Tantissimi, da compagni di squadra di quella manifestazione, e non solo, ed Istituzioni, i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’ex attaccante italiano, postati sui social o rilasciati alle principali agenzie di stampa. Così all’ANSA Antonio Cabrini: “Sei mesi fa ho perso un fratello, oggi ne piango un altro. Non voglio dire altro, per me questo non è il momento di parlare“. Il ricordo di Dino Zoff: “L’ho saputo cinque minuti fa, mi dispiace tantissimo. Non so cosa dire, è stato fulmine a ciel ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Era l’anno dei Mondiali, quelli dell”86,era un ragazzo come noi“: talmente importante il personaggionell’immaginario collettivo dopo il Mundial di, che Antonello Venditti lo citò in “Giulio Cesare“. Tantissimi, dadi squadra di quella manifestazione, e non solo, ed, i messaggi diper la scomparsa dell’ex attaccante italiano, postati sui social o rilasciati alle principali agenzie di stampa. Così all’ANSA Antonio Cabrini: “Sei mesi fa ho perso un fratello, oggi ne piango un altro. Non voglio dire altro, per me questo non è il momento di parlare“. Il ricordo di Dino Zoff: “L’ho saputo cinque minuti fa, mi dispiace tantissimo. Non so cosa dire, è stato fulmine a ciel ...

