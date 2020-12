Nuova ordinanza di De Luca: controlli rigorosi nelle stazioni campane a all’aeroporto di Capodichino (Di giovedì 10 dicembre 2020) NAPOLI – Un’ordinanza che sarà firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca stabilisce, a partire da questo fine settimana, un potenziamento dei controlli nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all’aeroporto di Capodichino. Si dispone, inoltre, il divieto di spostamento nelle seconde case anche in ambito regionale per il periodo festivo. Le misure sono state assunte rispettando “la linea della prevenzione e del rigore, al fine di evitare quanto più possibile il contagio e di limitare al massimo la mobilità in generale e fra i Comuni”, spiegano dall’unità di crisi regionale, sottolineando la valenza di un’operazione “di prevenzione e monitoraggio che consenta anche di individuare persone in movimento senza motivazioni o con sintomi. È indispensabile avere oggi rigore e senso di responsabilità per evitare situazioni drammatiche già dal mese di gennaio”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Nuova ordinanza di De Luca: controlli rigorosi nelle stazioni campane a all’aeroporto di Capodichino Ancora maltempo in Campania, prorogata l’allerta arancione nella Piana del Sele e in Cilento Napoli Teatro Festival e Radio3 omaggiano Roberto De Simone Maltempo al Sud Italia, in vigore allerta rossa nel Salernitano In Campania ritorno in classe per gli alunni della seconda elementare dal 9 dicembre VIDEO | Riaprono le botteghe di San Gregorio Armeno a Napoli con Hugo Maradona supporter d’eccezione Leggi su dire (Di giovedì 10 dicembre 2020) NAPOLI – Un’ordinanza che sarà firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca stabilisce, a partire da questo fine settimana, un potenziamento dei controlli nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all’aeroporto di Capodichino. Si dispone, inoltre, il divieto di spostamento nelle seconde case anche in ambito regionale per il periodo festivo. Le misure sono state assunte rispettando “la linea della prevenzione e del rigore, al fine di evitare quanto più possibile il contagio e di limitare al massimo la mobilità in generale e fra i Comuni”, spiegano dall’unità di crisi regionale, sottolineando la valenza di un’operazione “di prevenzione e monitoraggio che consenta anche di individuare persone in movimento senza motivazioni o con sintomi. È indispensabile avere oggi rigore e senso di responsabilità per evitare situazioni drammatiche già dal mese di gennaio”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Nuova ordinanza di De Luca: controlli rigorosi nelle stazioni campane a all’aeroporto di Capodichino Ancora maltempo in Campania, prorogata l’allerta arancione nella Piana del Sele e in Cilento Napoli Teatro Festival e Radio3 omaggiano Roberto De Simone Maltempo al Sud Italia, in vigore allerta rossa nel Salernitano In Campania ritorno in classe per gli alunni della seconda elementare dal 9 dicembre VIDEO | Riaprono le botteghe di San Gregorio Armeno a Napoli con Hugo Maradona supporter d’eccezione

