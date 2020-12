Nencini PSI | “La scuola non è focolaio pandemico | bisogna fare attenzione a ciò che avviene prima e dopo”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “Stamattina, nellaaudizione tenuta nelle commissioni settima e dodicesima (e Salute) del Senato, ne abbiamo avuto conferma: lanon è fonte particolare di focolai pandemici. Il problema, come da tempo sosteniamo e come ha confermato in audizione il presidente del CTS Miozzo, si genera soprattutto fuori dai plessi scolastici”. L'articolo .

orizzontescuola : Nencini (PSI): “La scuola non è focolaio pandemico, bisogna fare attenzione a ciò che avviene fuori e dentro” - PsiPiacenza : RT @MarcoStrada1: Attivo regionale PSI con Enzo Maraio, Riccardo Nencini, Rita Cinti Luciani e tanti compagni e Compagne - alexscardina : RT @MarcoStrada1: Attivo regionale PSI con Enzo Maraio, Riccardo Nencini, Rita Cinti Luciani e tanti compagni e Compagne - ParmaPsi : RT @MarcoStrada1: Attivo regionale PSI con Enzo Maraio, Riccardo Nencini, Rita Cinti Luciani e tanti compagni e Compagne - PReggioemilia : RT @MarcoStrada1: Attivo regionale PSI con Enzo Maraio, Riccardo Nencini, Rita Cinti Luciani e tanti compagni e Compagne -

Ultime Notizie dalla rete : Nencini PSI

Orizzonte Scuola

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – ‘E se fosse la vilta’ a guidare la mano di certa politica’ Ottaviano Del Turco è ammalato, gravemente ammalato, e gli viene tolta la possibilità ...Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Auguri davvero di cuore Arnaldo. A un'Italia migliore". Lo dice in un breve messaggio di auguri indirizzato a Arnaldo Forlani che oggi compie 95 anni, il senatore ed ex seg ...Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Bisogna mettere in condizione i famigliari delle persone anziane di potersi spostare da un Comune all’altro per poter trascorrere del tempo al loro fianco almeno nei giorni ...