Liberata nave turca sequestrata in Libia. I parenti dei pescatori di Mazara del Vallo: "Italia non conta niente, pronti a proteste estreme" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fischia e urli davanti casa dei genitori del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il sindaco: "Smarriti e increduli". Fratelli d'Italia attacca Di Maio: "Si faccia spiegare da Erdogan come farsi ascoltare da Haftar" Leggi su repubblica (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fischia e urli davanti casa dei genitori del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il sindaco: "Smarriti e increduli". Fratelli d'attacca Di Maio: "Si faccia spiegare da Erdogan come farsi ascoltare da Haftar"

cronaca_news : Liberata nave turca sequestrata in Libia. I parenti dei pescatori di Mazara del Vallo: 'Italia non conta niente, pr… - manu_etoile : RT @dantegiumanini: È normale che protestano , sacrosanto ! Come dissi in un tweet di poco fa , noi teniamo la MM nei porti e usiamo la dip… - IlCastiga : RT @dantegiumanini: È normale che protestano , sacrosanto ! Come dissi in un tweet di poco fa , noi teniamo la MM nei porti e usiamo la dip… - dantegiumanini : È normale che protestano , sacrosanto ! Come dissi in un tweet di poco fa , noi teniamo la MM nei porti e usiamo la… - ennatrasporti : Libia: nave turca liberata scatena le proteste a Mazara -