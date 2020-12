Inter, altro fallimento europeo per Conte: il difficile rapporto con la Champions (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pensi a Conte e dici scudetto. L’allenatore leccese è ormai da un decennio sinonimo di vittorie all’Interno dei confini domestici e a testimoniarlo ci sono i tre titoli consecutivi con la Juventus e la vittoria col Chelsea nell’ormai lontano 2017. Nel mezzo, la buona avventura alla guida della Nazionale Italiana, ma a livello europeo con i club sono tanti i fallimenti per un tecnico che punta a essere il migliore della sua epoca. LA STORIA SI RIPETE – L’ultimo è arrivato ancora una volta ai gironi, e in tal senso è la terza eliminazione per il salentino già ai gruppi e – soprattutto – con il destino nelle proprie mani. La prima volta nel 2013, quando nella neve di Istanbul salutò contro il Galatasaray contro il quale bastava il pareggio. L’anno scorso, alla guida dell’Inter, sconfitta in rimonta contro il Barcellona a ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pensi ae dici scudetto. L’allenatore leccese è ormai da un decennio sinonimo di vittorie all’no dei confini domestici e a testimoniarlo ci sono i tre titoli consecutivi con la Juventus e la vittoria col Chelsea nell’ormai lontano 2017. Nel mezzo, la buona avventura alla guida della Nazionale Italiana, ma a livellocon i club sono tanti i fallimenti per un tecnico che punta a essere il migliore della sua epoca. LA STORIA SI RIPETE – L’ultimo è arrivato ancora una volta ai gironi, e in tal senso è la terza eliminazione per il salentino già ai gruppi e – soprattutto – con il destino nelle proprie mani. La prima volta nel 2013, quando nella neve di Istanbul salutò contro il Galatasaray contro il quale bastava il pareggio. L’anno scorso, alla guida dell’, sconfitta in rimonta contro il Barcellona a ...

