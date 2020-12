Ilary Blasi prende in giro Barbara D’Urso: i fan della conduttrice non la prendono bene (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilary Blasi con la sua terza puntata di Fashion or Trashion ha preso di mira la conduttrice napoletana scatenando le reazioni dei fan di Instagram La moglie di Francesco Totti sta andando avanti nel suo appuntamento su Instagram con la trasmissione satirica che prende di mira di volta in volta i vari personaggi dello spettacolo. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 10 dicembre 2020)con la sua terza puntata di Fashion or Trashion ha preso di mira lanapoletana scatenando le reazioni dei fan di Instagram La moglie di Francesco Totti sta andando avanti nel suo appuntamento su Instagram con la trasmissione satirica chedi mira di volta in volta i vari personaggi dello spettacolo. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Luca190499 : RT @danitrash77: Quando mi chiedono perché mi manca Ilary Blasi: #GFVIP - BITCHYFit : Ilary Blasi prende in giro Barbara d’Urso e alcuni concorrenti del GF Vip - zazoomblog : Ilary Blasi sfotte Barbara d’Urso e commenta il suo look: la frecciatina infuocata (VIDEO) - #Ilary #Blasi #sfotte… - darveyfeels_ : RT @danitrash77: Quando mi chiedono perché mi manca Ilary Blasi: #GFVIP - LaRonnie_ : Io vivo per Fashion or Trashion di Ilary Blasi su Instagram -