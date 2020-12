Il vero fallimento di Conte: se il post-gara è peggio dello 0-0 (Di giovedì 10 dicembre 2020) La deludente eliminazione dalla Champions League dell’Inter riporta sulla graticola Antonio Conte: il suo atteggiamento a fine partita ha irritato più che il risultato in sé Il fallimento di Antonio Conte. L’unanime opinione comune all’indomani dello 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk mette nel mirino il tecnico salentino. Eppure, incredibile ma vero, le accuse si sprecano quasi più sulle dichiarazioni post che sull’uscita dall’Europa. Il primo obiettivo stagionale è dunque saltato, con indubbi demeriti. Una settimana a temere biscotti altrui, per poi ritrovarsi a rimpiangere le proprie lacune per il terzo anno consecutivo. Da Spalletti a Conte, infatti, sostanzialmente nulla è cambiato da questo punto di vista. Sicuramente è mancato il coraggio di spingere ancora più ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) La deludente eliminazione dalla Champions League dell’Inter riporta sulla graticola Antonio: il suo atteggiamento a fine partita ha irritato più che il risultato in sé Ildi Antonio. L’unanime opinione comune all’indomani0-0 contro lo Shakhtar Donetsk mette nel mirino il tecnico salentino. Eppure, incredibile ma, le accuse si sprecano quasi più sulle dichiarazioniche sull’uscita dall’Europa. Il primo obiettivo stagionale è dunque saltato, con indubbi demeriti. Una settimana a temere biscotti altrui, per poi ritrovarsi a rimpiangere le proprie lacune per il terzo anno consecutivo. Da Spalletti a, infatti, sostanzialmente nulla è cambiato da questo punto di vista. Sicuramente è mancato il coraggio di spingere ancora più ...

Brigate_Azzure : Regà serriamo i ranghi, non lasciamoci distrarre dal vero obiettivo di stagione, tenere i vesuviani fuori dalla zon… - FrankDeSboer : RT @Smg_1908: @Fraboys69 L'hai visto l'anno scorso. Per 7 anni non hai mai superato i 70 punti, ne ha fatti 82. In EL siamo arrivati in fin… - Magobobo98 : @sburrotre Anno scorso ha performato secondo le aspettative. È arrivata dietro la Juve, che era ed è tutt'ora super… - ikigaihaechan : in quasi tutte le materie ho la sufficienza strascicata per quanto dica che non mi interessi nulla in realtà so di… - Matteo86057623 : @DaxGregory Non lo dico adesso perchè il fallimento è stato totale ma se vai indietro nei miei tweet di qualche ann… -